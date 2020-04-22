У россиянина на борту круизного судна Costa Atlantica в Нагасаки обнаружили коронавирус

Россиянин находится среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, у него подтверждено заражение коронавирусом нового типа, сообщило посольство России в Токио.

«На борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает», – передает ТАСС сообщение дипломатического представительства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

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