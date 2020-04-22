Проверку бытовых счетчиков разрешено не проводить до 2021 года

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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

«Раздача денег» станет попыткой сдержать рост насильственной преступности, прежде всего разбоев и грабежейФото: Михаил Голенков/РИА «Новости»
Агентство стратегических инициатив предложило уравнять граждан РФ и трудовых мигрантов в некоторых социальных правах до окончания эпидемии. В первую очередь речь идет о праве на получение пособия по безработице. Такая перспектива была принята в штыки многими россиянами, но в конечном счете она направлена на защиту их прав. Каким образом? Подробности...
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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти), – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь – дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...

Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Проверку бытовых счетчиков разрешено не проводить до 2021 года

              22 апреля 2020, 08:39

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Правительство из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок проверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили в Росстандарте.

              «Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной проверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком проверки», – передает ТАСС сообщение Росстандарта.

              При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет.

              Такое решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии коронавируса. Изменения регулируются постановлением правительства РоссииФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

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