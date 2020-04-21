Саудовская Аравия заявила о готовности к дополнительным мерам на рынке нефти

Саудовская Аравия готова принять дополнительные меры вместе со странами ОПЕК+, чтобы сбалансировать рынок нефти, сообщило саудовское правительство.

«Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке и приверженность договоренности с Россией по осуществлению целевых сокращений в течение последующих двух лет и постоянному мониторингу рыночных условий, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано. Это решение могут принять на фоне обвала стоимости нефти WTI накануне вечером, утверждалось в публикациях.