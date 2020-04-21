Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»

НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Двигатель РД-180 <...> будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе может прийти на замену ракете среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке ракеты сверхтяжелого класса. Мы уже начали активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты», – сказал Арбузов, передает ТАСС.

Он пояснил, что у двигателя будет повышенная защита от возгорания, агрегат оснастят новыми фильтрами, покрытием, современными материалами, новой системой управления. Кроме того, РД-180 будет обладать системой аварийной защиты, способной «реагировать на проблему на более ранней стадии».

Арбузов уточнил, что РД-180 планируется использовать для задела для многоразовых ракет.

«Наши двигатели можно использовать до 10 раз, поэтому мы продолжим разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет», – сказал он.

Ранее президент и генеральный директор американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российский ракетный двигатель РД-180 технологическим чудом.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл число заказанных американцами на 2020 год российских ракетных двигателей РД-180. Ранее в США заявили, что намерены покупать у России РД-180 по меньшей мере до 2023-2024 годов.

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