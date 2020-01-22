Роскосмос сообщил о поставках двигателей РД-180 в США

НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) планирует в 2020 году отправить в США шесть двигателей РД-180 для ракет-носителей Atlas-5, следует из материалов на сайте госзакупок.

В материалах указано, что предприятие намерено застраховать на год автотранспортную перевозку шести жидкостных ракетных двигателей РД-180 по маршруту из НПО «Энергомаш» (город Химки) в аэропорт Шереметьево, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре председатель правления и генеральный директор консорциума United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что по данным ULA, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.

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