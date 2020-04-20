Собянин рассказал о выполнении москвичами требований самоизоляции

Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с коронавирусом, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24 Собянин заявил, что диагностика в Москве позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме. Мэр выразил надежду, что на этой неделе такая же динамика сохранится.

Москвичи выполняют требования по самоизоляции, подчеркнул столичный градоначальник.

«Несомненно, это даст свой эффект», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он отметил также, что медицинская сеть города работает в нормальном плановом режиме.

«Мы планировали ввести 9 тыс. больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тыс. коек. Уже в выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тыс. всего. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика все больше и больше выявляет пациентов легких и бессимптомных», – передает ТАСС слова Собянина.

Мэр подчеркнул, что загрузка медицинской сети идет в плавной динамике, что позволяет врачам работать в нормальном плановом режиме.

В оперштабе в понедельник сообщили, что за последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек». Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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