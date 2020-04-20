Врач объяснила опасность слишком частого мытья рук

Взгляд
20 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
Разделы

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...

Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Токио заявил о сильнейшем кризисе мировой экономики
              Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавирусаВ Канаде мужчина в полицейской форме застрелил 16 человекТрамп указал на недостатки экономической глобализацииГлава ВТБ дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
              Врач объяснила опасность слишком частого мытья рукГлава ВОЗ призвал G20 устранить торговые барьерыНазваны организаторы митингов против самоизоляции в СШАМинздрав Белоруссии оценил ситуацию с коронавирусом в республике
              Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавирусаТрамп предложил Ирану «тысячи аппаратов ИВЛ» в обмен на новую сделкуВ АСИ предложили приравнять мигрантов к россиянам для получения пособийРаскрыты возможности С-350 по отражению массированных ударов крылатых ракет

              Главная тема


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              Гражданский кодекс


              В России изменят правила отношений соседей по дачным участкам

              «на высокой скорости»


              ВМС США заявили об опасном маневре российского Су-35 над Средиземном морем

              Китай против США


              Пушков предсказал начало «политической войны с бактериологическим оттенком»

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              международные претензии


              Китай подставился в информационной битве с Америкой

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?

              Врач объяснила опасность слишком частого мытья рук

              20 апреля 2020, 08:14

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет, заявила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

              По словам специалиста, у многих из-из частого мытья рук возникают различные дерматиты, а защитить чувствительную кожу рук можно при соблюдении определенных правил.

              «Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы», – передает РИА «Новости» слова Алексеевой.

              Она подчеркнула, что тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры в период борьбы с коронавирусом совершенно обязательны.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              Ранее опрос Ромир показал, что более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............