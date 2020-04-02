Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.

Обращаясь к «сообществу предпринимателей», Рошаль заявил: «Повернитесь, пожалуйста, лицом – те, кто может», – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Он заявил, что ему известно о пожертвованиях «богатых людей». Так, «есть Ковров во Владимирской области, и там есть организация, которая шила до этого матрасы», а теперь «перестроила» работу и около «20 тыс. масок и где-то 5 тыс. костюмов бесплатно передала в медицинские учреждения» региона.

Рошаль обеспокоен тем, что у медицинских учреждений могут возникнуть финансовые трудности из-за работы в условиях распространения коронавируса.

«Мы сейчас не занимаемся плановой хирургией, ограничили госпитализацию», – сказал он, пояснив, что в связи с финансированием «за счет ОМС» возникает риск «себя не оправдать, не содержать и влезть в долги».

Рошаль подтвердил, что руководство страны «делает усилия в этом плане», но он считает, что «можно делать еще больше».

Он выразил радость в связи с тем, что «российские врачи не подвели российский народ». Рошаль надеется, что «эта горькая ситуация повернет мнение некоторых россиян», которые жаловались на врачей «в следственные органы, в суды и сделали врачей виновниками всех бед». Он подчеркнул, что «большинство врачей – это честные труженики».

Кроме того, Рошаль отметил, что врачам приятно слышать благодарность от властей и от народа России.

Напомним, Рошаль указал на высокую подготовку медучреждений к борьбе с коронавирусом.

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