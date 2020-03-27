Рошаль отметил высокую подготовку медучреждений к борьбе с коронавирусом

Москва и Московская область приняли абсолютно правильные решения по предотвращению распространению коронавируса. Это дало медикам время на подготовку. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что в России большинство случаев заражения вирусом протекают в легкой форме, а ситуация с заболеваемостью существенно лучше, чем в Европе.

«Больницы в достаточной степени оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, подготовлено необходимое количество койко-мест для приема пациентов. Пусть россияне не беспокоятся, у нас с этим все нормально», – отметил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Собеседник особо подчеркнул, что в нынешней ситуации нужно «беречь медиков». Что касается сводок по выздоровлению заразившихся коронавирусом, то Рошаль отметил, что каждый случай индивидуален. «Больше 80% случаев заболеваний протекает в легкой форме. А остальные выздоравливают в соответствии с тяжестью», – пояснил врач. Рошаль добавил, что в России ситуация с заболеванием коронавирусом совсем не критичная и не идет ни в какое сравнение с такими странами как Италия, Испания, Франция и даже Германия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая тест-система для диагностики коронавируса получит в пятницу регистрационное удостоверение. Она ускорит проведение реакции до 2,5 часов и «значительно упростит ее в технологическом исполнении». Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на пятницу – 1036, зафиксировано 45 случаев выздоровления.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, являющийся также первым заместителем председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил, что регистрация в ближайшее время новых тест-систем на коронавирус упростит и ускорит диагностику.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса. Ранее премьер призвал распространить на всю меры по противодействию Covid-19, которые уже приняли власти Москвы. Речь, в частности, идет о жестких ограничениях на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений. По мнению главы правительства, аналогичные меры следует применять во всех регионах в период с 28 марта по 3 апреля.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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