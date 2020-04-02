Бурджанадзе напомнила властям Грузии о забытых в России согражданах

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе напомнила властям Грузии, что значительное число граждан страны находятся в России и тоже нуждаются в возможном вывозе на родину, как это делает Тбилиси по отношению к своим гражданам в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Власти Грузии посылают самолеты в Берлин, Амстердам, Варшаву и так далее. Конечно, в условиях коронавируса надо максимально содействовать нашим гражданам в возвращении на родину, тем более почти у всех наших за границей нет денег. Но надо говорить на этот счет и с Россией, тем более что есть обращения грузин, находящихся там, на этот счет», – заявила она газете ВЗГЛЯД.

«Надо говорить с Россией и вывозить», – сказала она.

«Сейчас время забыть о разногласиях, вот США, Италия благодарят Россию за помощь. Наше правительство тоже должно говорить и договариваться. Советую сделать это!» – сказала Нино Бурджанадзе.

В Грузии 130 случаев заболевания коронавирусом, 26 выздоровело. В стране с 21 марта действует режим ЧП, с 31 марта – комендантский час.

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