Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приоритете установления контроля Киева над Донбассом и границей с Россией для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях.

«Мы хотим видеть большой результат. Большой результат – вернем наши территории, вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там (в Донбассе) пройдут выборы», – приводит слова Зеленского ТАСС.

«Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего. Для меня главное – выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы», – заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина».

В то же время прописанный в Минских соглашениях порядок предусматривает сначала проведение выборов в Донбассе, после чего региону предоставляется особый статус, и лишь затем должна состояться передача украинской стороне участка границы с Россией.

Напомним, в начале марта Зеленский заявил о возможности выхода Украины из «нормандского формата».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.

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