Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса в столице.

Градоначальник уточнил, что такое решение будет зависеть от роста числа нарушений со стороны граждан или компаний, уточнил глава города, передает ТАСС.

«Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть», – сказал он в ответ на вопрос, возможно ли ужесточение ограничительных мер в Москве.

В то же время мэр отметил, что подавляющее большинство жителей столицы соблюдают режим самоизоляции. Собянин добавил, что хороший эффект дало введение пропускного режима в Москве. «Эффект хороший. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», – сказал Собянин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас проходит донастройка системы, выявляются и ликвидируются пропуска, которые были заявлены с некорректными данными.

Он также отметил, что порядка 15 тыс. единиц коечного фонда Москвы готовы включиться в программу борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Собянин заявил, что власти столицы ожидали роста госпитализаций из-за коронавируса к концу текущей недели в три-четыре раза выше текущего.

«Мы предполагали, что на начало следующей недели – на конец этой у нас будет рост госпитализации в три – четыре раза выше, этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится», – сказал градоначальник.

Напомним, со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.