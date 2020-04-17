СМИ: США предупредили НАТО и Израиль о коронавирусе осенью прошлого года

Разведка США еще в ноябре 2019 года сообщила руководству Израиля и союзникам по Североатлантическому альянсу о вспышке коронавируса в Китае, пишут израильские СМИ.

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа не заинтересовалась этими данными, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

При этом США передали информацию союзникам по НАТО и Израилю.

Израильские чиновники обсудили эти сведения, в курсе якобы был и израильский минздрав, но ведомство «ничего не сделало».

Ранее СМИ сообщили, что разведка США якобы предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре. Однако Трамп опроверг эту информацию.

Тем временем Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В пятницу ВОЗ официально подтвердила, что в мире зафиксировано более 2 млн человек, зараженных новым коронавирусом.

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