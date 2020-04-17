Победитель конкурса «Лидеры России» возглавила одну из дирекций Сбербанка

Победитель конкурса «Лидеры России» в специализации «Финансы и технологии» Екатерина Вайнберг стала главой направления дирекции по развитию экосистемы Сбербанка.

Вайнберг окончила факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО, где начала свой карьерный путь в качестве специалиста по маркетингу в бизнес-инкубаторе МГИМО. Более восьми лет работала на руководящих должностях в проектах по развитию экосистемы предпринимательства и инноваций в России и за рубежом, в том числе, «Кремниевой долине» и Великобритании.

В 2017 году стала сооснователем российского представительства Singularity University. В 2018 году получила международную премию Ecosystem Champion за вклад в развитие предпринимательства и Thought leadership. Вайнберг – автор двух курсов по «Цифровой трансформации» и «Предпринимательскому мышлению и экосистемам» в Университете Сан-Паулу.

На новой должности Вайнберг будет отвечать за подготовку аналитических материалов и выработку рекомендаций по инициативам и рынкам для экосистемы Сбербанка, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс «Лидеры России» – это большой челлендж, возможность максимально проработать свои навыки и компетенции, раздвинуть личностные и профессиональные границы – стать лучшей версией себя. Это большой труд и ответственность. Стать победителем – это значит быть на передовой и в рамках новой должности прилагать все усилия, чтобы Сбербанк стал одной из ведущих технологических компаний мира», – заявила Вайнберг.

В ПАО Сбербанк Вайнберг пригласил вице-президент дирекции по развитию экосистемы, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» по Центральному федеральному округу Владислав Крейнин.

«Нас привлек достаточно уникальный и разносторонний опыт Екатерины – на стыке технологического предпринимательства, образования и взаимодействия с корпорациями. Екатерина будет заниматься «аналитикой для действий» – то есть превращать тренды в реальные инициативы для развития экосистемы Сбербанка. Ее опыт, а также победа в поддерживаемой Сбербанком специализации «Финансы и технологии» конкурса Лидеры России – отличная платформа для старта в новой роли», – отметил Крейнин.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили уже более 150 «Лидеров России». Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 24 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Всего на конкурс управленцев «Лидеры России» в 2020 году поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Конкурс поддерживают партнеры, которыми выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.