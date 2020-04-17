У летчика Ярошенко проявились симптомы коронавируса

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», – сообщил адвокат ТАСС.

Ярошенко сообщил защитнику, что в пятницу в «тюрьме ожидается визит представителя генпрокуратуры США», к чему активно готовятся сотрудники пенитенциарного учреждения.

Тарасов констатировал, что и ранее поступала информация о случаях заражения коронавирусом охранников и заключенных указанной тюрьмы.

«Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено, что Константину сбавят срок», – сказал Тарасов, добавив, что здоровье Ярошенко в опасности. «Ярошенко в данный момент угрожает опасность», – подчеркнул адвокат.

Ранее защита Константина Ярошенко попросила Бюро тюрем США освободить россиянина из-за ситуации с коронавирусом.