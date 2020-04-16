Подсчитано сокращение передвижения людей по Москве

Департамент транспорта Москвы сообщил, что число людей, пользующихся метро в столице в четверг, сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 10.00 мск в столице на 85% сократилось количество людей, пользующихся метро, на 83% – наземным транспортом, на – 68% пригородными электричками, на 100% – каршерингом (работа сервиса приостановлена по указу мэра), на 63% такси, говорится в телеграм-канале департамента.

Также в столице на 66% сократилось количество личных автомобилей.

«Мы также проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера, 15 апреля, на личном и общественном транспорте, и сравнили данные с позавчера, 14 апреля – в городе стало на 575 тыс. пассажиров меньше», – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте – на 429 тыс. человек меньше.

Дороги в четверг в Москве на 85% свободнее, чем четыре недели назад, уточнили в департаменте.

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