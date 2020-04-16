Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

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16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Мировой экономике не хватило нефтехранилищ

Несмотря на новую сделку ОПЕК+, нефть снова падает Фото: Егор Алеев/ТАСС
Историческая сделка ОПЕК+ по своим масштабам должна была если не заставить цены на нефть расти, то как минимум остановить их падение. Однако они снова пошли вниз. Этот год станет самым худшим в истории мирового рынка нефти, считает Международное энергетическое агентство. Там ждут куда большего падения спроса на нефть, чем рассчитывали раньше. Подробности...
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Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом

Российских детей десятилетиями учили быть верными Соединенным Штатам АмерикиФото: GEORGE NIKITIN/AP/ТАСС
Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков – без ведома Москвы осуществляя так называемые программы обмена. Теперь, во время эпидемии коронавируса, оказавшихся в США детей по сути выкидывают на улицу, и только благодаря этому секретная спецоперация Госдепа всплыла наружу. Как же все это произошло? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
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    Как мошенники используют коронавирус

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

              16 апреля 2020, 09:07

              Текст: Евгения Шестак

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              Регулярные физические упражнения способны предотвратить или уменьшить проявление дыхательной недостаточности, которое связано с большинством смертельных случаев при коронавируса, заявил доктор медицинских наук Чжен Ян.

              К такому выводу пришел доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния, директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян, передает «Российская газета»

              По его словам, физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как «внеклеточная супероксиддисмутаза», который защищает организм от вредных свободных радикалов.

              Доктор отметил, что уменьшение количества антиоксиданта наблюдается при развитии ряда серьезных недугов, включая острые заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность.

              «Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания – лишь один из многих примеров», – заключил эксперт.

              По оценкам федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний в США, от 20% до 42% пациентов с коронавирусом страдают от дыхательной недостаточности.  Около 67-85% из них попадают в реанимацию.

              По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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