Описаны последствия коронавируса для легких и мозга

Врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов, которые в тяжелой форме перенесли коронавирус, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«У людей после тяжелой формы коронавирусной инфекции, не у всех, но у некоторой части снижается жизненная емкость легких. Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», – передает РИА «Новости» слова Барановой.

Она также отметила, что у больных с тяжелым течением COVID-2019 наблюдается много неврологических симптомов.

«Например, у людей пожилых с тяжелым течением бывает симптом спутанности сознания и дезориентация. Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Как долго оно может длиться и как закончится – пока не ясно. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове», – уточнила Баранова.

Биолог пояснила, что, как долго будут сохраняться последствия болезни пока не ясно.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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