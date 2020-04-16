Захарова раскритиковала Госдеп за махинации с российскими школьниками

Действия Соединенных Штатов, потребовавших от России забрать своих школьников на родину без предоставления какой-либо информации о них, являются «страшной махинацией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщила Захарова, Госдепартамент уведомил российское посольство в Вашингтоне о том, что 74 старшеклассника из России просят помощи для организации их вывоза на родину. «Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», – пояснила Захарова.

На запросы российской стороны американцы не сообщили «ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города», где находятся учащиеся из России, рассказала Захарова. Кроме того, в ответ от посольства США в Москве была получена иная цифра оставшихся в США школьников. «То есть пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого, но при этом вывези, потому что Соединенные Штаты Америки, как они заявили, будут накладывать новые санкции на те страны, которые не заберут своих людей», – пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, детей на учебу в США отправляли «по большому счету тайно», по этой причине до сих пор неизвестно точное число остающихся там старшеклассников. Также неясны программы, по которым они поехали обучаться. «Как мы понимаем, Госдепартамент имеет отношение к этим частным программам, при этом снимает полностью с себя ответственность за судьбу участников этих так называемых обменов», – отметила дипломат.

Сейчас главной задачей России является возвращение школьников домой, сказала Захарова, добавив, что заниматься выяснением деталями по программам обмена следует потом.

Напомним, МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала историю с тайным вывозом десятков российских подростков по так называемым программам обмена в США.