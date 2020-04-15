Власти Москвы решили стимулировать доноров плазмы крови, перенесших COVID-19

Власти Москвы проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови, которые уже переболели коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин.

«По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Как отметил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, говорить о том, работает этот метод или нет, еще рано. Однако врач отметил, что все пациенты, которые получили плазму, не оказались на искусственной вентиляции легких.

«Понятно, что для того, чтобы точно говорить о том работает или не работает методика, надо сравнивать две группы, но это не вопрос нескольких дней. Серьезно обсуждался вопрос о том, как привлечь доноров плазмы, и наверное, необходимо ввести доплаты этим людям», – подытожил Петриков.

Ранее в Институте скорой помощи имени и городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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