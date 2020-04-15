Дания первой в Европе решила открыть школы и детсады

Правительство Дании разрешило открыть школы и детские сады после введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

По информации агентства AFP, открываться начали ясли, детские сады и школьные классы с 0 по 5, передает ТАСС.

При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля. В Копенгагене заработали только 35% учреждений. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.

Для всех учреждений были разработаны новые правила безопасности, включающие соблюдение дистанции, отношение к соблюдению чистоты будет строже, а при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой.

Напомним, число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Дании достигло 4 647 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.