Работавший с Большим адронным коллайдером физик умер из-за коронавируса в Москве

В больнице Коммунарки от коронавирусной инфекции скончался Данил Тлисов – выпускник екатеринбургского СУНЦ УрФУ 2000 года и научный сотрудник лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ, сообщается на официальном портале Института ядерных исследований Российской академии наук.

«Для Института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в CERN», – говорится в сообщении на сайте научного учреждения.

Тлисов прилетел из CERN 22 марта. По возвращению он сразу отправился на самоизоляцию. Затем почувствовал себя плохо и 4 апреля был госпитализирован. Течение болезни осложнилось пневмонией.

Директор специализированного учебно-научного центра УрФУ Лариса Рожкова рассказала, что Данила не раз выезжал в Европу для работы на Большом адронном коллайдере.

«В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения», – написала глава учебного заведения на своей странице в Facebook.

Ранее больницу в Коммунарке посетила группа китайских экспертов, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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