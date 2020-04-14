Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл для завершения госиспытаний на Балтику

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Балтийск для завершения государственных ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе флота.

«В ближайшее время фрегат приступит к заключительному этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в испытаниях будут задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация флота.

Ранее сообщалось, что первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 может быть передан Минобороны в конце мая – начале июня.

На Северном флоте сообщили, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершил программу госиспытаний и в настоящее время совершает переход в Балтийское море.

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