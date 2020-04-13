Минздрав рекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19

Любой случай острой респираторной вирусной инфекции следует рассматривать как подозрительный на коронавирус, следует из рекомендаций по лечению ОРВИ, сообщили в Минздраве.

«Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», – передает РИА «Новости» новые рекомендации Минздрава.

Симптомами для подозрения острой респираторной инфекции являются температура выше 37,5 C и еще один из признаков: кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии 95%, боль в горле, насморк.

В ведомстве добавили, что российские ученые подготовили временные методические рекомендации по лечению ОРВИ в период эпидемии коронавируса.

«Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Пособие включает в себя информацию об особенностях дифференциальной диагностики ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими вирусами ( риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными возбудителями, и COVID-19», – говорится в сообщении.

Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания, так как именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19.



Рекомендации направлены в регионы России для ознакомления всех врачей, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России зафиксировано 148 летальных исходов.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.