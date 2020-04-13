Москвичи выразили готовность пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом

Большинство жителей Москвы (69%) согласны с ограничением их прав для борьбы с распространением коронавируса, следует из результатов опроса исследовательского холдинга «Ромир».

У москвичей спрашивали, готовы ли они жертвовать некоторыми своими правами, если это поможет остановить распространение коронавируса, передает РБК.

Положительный ответ дали 69% опрошенных. Не согласны с подобными ограничениями 28% опрошенных. По сравнению с мартом доля согласных выросла на 9%, несогласных – упала на 3%.

Чаще всего положительно отвечали москвичи в возрасте 39-45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%). Отрицательно – респонденты в возрасте 18-24 лет (42%) и граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

«В ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», – сказал президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

В воскресенье Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило приложение для выдачи цифровых пропусков. Жителям Москвы и Подмосковья также напомнили о возможности оформить спецпропуска по телефону горячей линии и по СМС.

При этом москвичей предупредили о мошенничестве с цифровыми пропусками.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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