Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», – сказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По ее словам, 14-16 апреля станет ясно, выходит ли Россия на плато по заболеваемости, или она продолжит расти.

Голикова пояснила, что дата 30 апреля была выбрана российским лидером Владимиром Путиным не случайно. Нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней, тогда можно будет оценить эффект от принятых мер.

Вице-премьер отметила, что эффект разобщения населения можно будет оценить к 30 апреля, «если оно классически соблюдается».

По словам Голиковой, быстрое преодоление ограничений из-за коронавируса зависит от каждого из нас. В пример она привела китайские Ухань и Хубэй, где люди продолжают носить маски и соблюдать меры дистанцирования, несмотря на снятие ряда ограничений.

«Выход все равно медленный. И нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем. Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки», – сказала Голикова.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день панацеи от коронавируса нет.

«Все страны находятся в поиске лекарств, нащупаны какие-то подходы, но панацеи нет», – сказала она.

Одновременно с тем вице-премьер уточнила, что опыт с коронавирусом указал на необходимость инфекционной службы в России быть готовой в любой момент.

«Опыт такой быстроразвивающейся и малопредсказуемой пандемии дает нам основания делать выводы, что система инфекционная должна быть готова всегда, в любой момент», – сказала Голикова.

Она добавила, что системе здравоохранения России потребуется глубокий анализ и изменения векторов развития.

В России за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.