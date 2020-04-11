В «Альянсе врачей» не смогли ответить на вопрос о якобы получившей «помощь» больнице

Представитель созданного при поддержке блогера Алексея Навального «Альянса врачей» Иван Коновалов не смог ответить на вопрос о том, в какую больницу представители организации якобы передали средства индивидуальной защиты.

Комментарий Коновалова опубликован на странице «Антипропаганда» в Twitter.

Представитель организации сообщил, что речь идет о некой больнице в Солнечногорске, затем уточнил, что говорит о «Солнечногорском районе». Отметим, что Солнечногорский район – это упраздненная административно-территориальная единица в Московской области. В начале 2019 года на территории района было образовано новое муниципальное образование – городской округ Солнечногорск.

«Ой, слушайте, я сейчас затрудняюсь, честно говоря, сказать. Вот, больница в Солнечногорском районе. Там кажется… Ну, в любом случае, это еще опубликуем, поэтому… Извините, я просто уже… Пока мы еще ехали вот сейчас обратно, нам позвонили еще, наверно, из больницы или типа того. И попросили тоже привезти. Поэтому я сейчас немножко запутался», – сказал Коновалов в комментарии, который опубликовали блогеры.

Пресс-секретарь "Альянса врачей" Иван Коновалов попытался объяснить, в какую больницу представители "профсоюза" передали средства индивидуальной защиты, но так и не смог вспомнить. Зато потом отчитаются о том, что каждая пожертвованная копеечка ушла по назначению... pic.twitter.com/lPpSNZyVbl — АнтиПропаганда (@antprpgnd) April 10, 2020

Cозданный при поддержке блогера Алексея Навального «Альянс врачей» стал фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковался представителями медицинского сообщества.

Кроме того, пользователи соцсетей уличили профсоюз «Альянс врачей» в завышении цифр отчетности по закупкам средств индивидуальной защиты для медиков.