Число погибших из-за наводнений в Индонезии возросло до 50

Tекст: Денис Тельманов

По словам представителя агентства по управлению стихийными бедствиями, не менее 37 человек пострадали в результате наводнений, еще 27 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Из-за наводнений на юге Бразилии были эвакуированы более 300 тыс. человек

Жертвами стихии стали как минимум 107 человек, пострадали 754 человека, 134 жителя числятся пропавшими без вести.