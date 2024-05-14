«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.12 комментариев
Число погибших из-за наводнений в Индонезии возросло до 50
На западе Индонезии не менее 50 человек погибли в результате наводнений, вызванных ливнями на острове Суматра.
По словам представителя агентства по управлению стихийными бедствиями, не менее 37 человек пострадали в результате наводнений, еще 27 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
Ранее сообщалось о 41 погибшем.
Из-за наводнений на юге Бразилии были эвакуированы более 300 тыс. человек
Жертвами стихии стали как минимум 107 человек, пострадали 754 человека, 134 жителя числятся пропавшими без вести.