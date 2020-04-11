«Русское Радио» и Минкультуры открыли цикл концертов в благодарность медикам

В пятницу, 10 апреля, «Русское Радио» при поддержке Министерства культуры запустило всероссийскую акцию – серию концертов «Золотой микрофон» из большой мультимедийной студии в поддержку всех медицинских работников, борющихся за жизнь пациентов в период распространения коронавирусной инфекции. Концерты пройдут при участии телеканала НТВ.

В данный момент на медиков «лег колоссальный груз, и поднять им настроение музыкой, вновь и вновь говорить «спасибо» – не только долг, но и честь для «Русского Радио» и всех артистов», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Весь апрель «Русское Радио» будет рассказывать о жизни медицинского персонала, связываться работниками больниц по всей России и «дарить медикам живые концерты и любимую музыку».

«Лучшее, чем мы можем помочь сегодня медицинским работникам, – это беречь свое здоровье и по мере возможностей поддерживать их морально. Музыка и искусство всегда придают силы в самых непростых ситуациях. Спасибо «Русскому Радио» и присоединившимся артистам за этот проект, посвящённый героям нашего времени, которые находятся на переднем рубеже борьбы с вирусом и заслуживают безграничного уважения», – заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Так, добрые слова в адрес врачей в рамках концерта у «Золотого микрофона» произнесла певица Валерия. Свое выступление в студии «Русского Радио» она начала с композиции «Небеса». В эфире радиостанции также прозвучали хиты певицы «Нежность», «Рига-Москва», «Самолет», «Доброй ночи» и другие. Композицию «Сильные женщины» Валерия посвятила всем женщинам-медкам, которые оставили свои семьи и своих детей, чтобы помогать пациентам.

«Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы хотим сегодня наш концерт посвятить вам, дорогие наши герои. Вы находитесь на передовой в борьбе с этим вирусом. Знаю, что вы работаете день и ночь, без устали. Нагрузка на вас невероятная. Спасибо вам большое за ваш труд и ваш героизм!», –обратилась к медикам Валерия.

В рамках концерта у «Золотого микрофона» ведущий Дмитрий Оленин связался с врачами из НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. Медики поблагодарили за внимание и посвященные им песни и обратились к слушателям с просьбой беречь себя и оставаться дома.

«Спасибо за то, что делает «Русское Радио»! Спасибо певице Валерии. Хочется передать всем людям земного шара: берегите себя, своих близких. Жизнь одна! Если вы нам поможете и будете находиться дома, все вернется на круги своя. Мы работаем для вас, останьтесь дома для нас. И спасибо всей нашей команде, института Склифосовского!», – сказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог Елена Короткова.

«Уже, наверное, всем постучалась беда, но многие пытаются этого не слышать или делать вид, что не слышат. Мы, одни медики, не справимся с этой ситуацией, справимся только все вместе», – сказал врач-хирург отделения лечения острых эндотоксикозов Сергей Навзади.

«Бабушки и дедушки, мамы и папы, дети, вы нам очень дороги! Сидите дома, помогите нам выбраться из этой ситуации, поберегите себя, родных. Все скоро закончится и закончится очень хорошо. А пока возьмите таймаут!», – заявила заведующая кардиологическим отделением Ирина Бабаян.

Концерт Валерии у «Золотого микрофона» прошел в онлайн-трансляции на сайте, в приложении, а также на официальных страницах «Русского Радио» в соцсетях. В прямом эфире его посмотрели 545 тыс. зрителей из России, Украины, Казахстана, Германии, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Армении, США, Турции и Франции.

25 апреля слушателей ждет многочасовой музыкальный марафон: на сцене большой мультимедийной студии звезды «Русского Радио» друг за другом исполнят свои главные хиты – в честь всех медицинских работников.

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