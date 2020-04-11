Украина объявила о неспособности выдержать два месяца карантина

В мае украинцы «будут вынуждены» выходить на работу, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, страна «не сможет два-три месяца сидеть на диване». Рассматриваются ограничения в режиме работы, чтобы «избежать массовых скоплений людей», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина».

Карантин привел к резкому росту числа безработных. Шмыгаль сообщил, что «за последние две недели» официально зарегистрированных безработных стало больше 320 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Это количество выросло почти на 50 тысяч», – сказал он, отметив, что до карантина «регистрировалась 1 тыс. в день, сейчас – 4-5 тыс. в день»

Шмыгаль сообщил, что пока нет тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. Он выразил надежду, что «переломный момент наступит после Пасхи».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране из 2 тыс. 203 больных коронавирусом 334 человека являются медицинскими работниками.

Жертвами коронавируса на Украине стали 69 человек.

Напомним, на Украине действует режим карантина.