Германия раскритиковала США за недооценку угрозы коронавируса

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью немецкому еженедельнику Spiegel заявил, что меры, которые предприняли Соединенные Штаты в борьбе с коронавирусом, были запоздалыми.

«В том числе и в самих США не спорят о том, что многие меры были предприняты слишком поздно. Посмотрим, приведут ли действия правительства США к дискуссиям о том, функционирует ли модель «Америка в первую очередь» на самом деле», – приводит его слова ТАСС.

Маас считает, что пандемия не будет способствовать дальнейшему расхождению позиций Евросоюза и США, поскольку европейцы «не могут быть заинтересованы в этом».

Германский министр отметил также, что Китай «принял очень авторитарные меры» по борьбе с коронавирусом, а в «США же, напротив, вирус долго недооценивали». «Эти две крайности не могут быть образцом для Европы», – сказал Маас.

По последним данным, в США выявлено 468 тыс. 895 случаев коронавируса, умерли 16 тыс. 697 человек.

СМИ писали, что ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке напоминает события в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США еще более пугающие.