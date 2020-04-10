В Йемене зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом нового вида зарегистрирован в Йемене, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на национальный чрезвычайный комитет Йемена по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут», – передает ТАСС заявление комитета телекана.

Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 – в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе). Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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