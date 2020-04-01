Россия начала поставки говядины в Китай

После нескольких лет переговоров российская говядина впервые поступит в Китай, первые контейнеры прибудут в КНР уже 7 апреля, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Я хотела бы поделиться хорошей новостью. 25 марта Михаил Владимирович (Мишустин, премьер России) подписал распоряжение о проведении переговоров с китайской стороной о поставках нашей говядины. Эти переговоры длились несколько лет, и уже 7 апреля первые восемь контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», – приводятся ее слова на сайте Кремля.

Она выразила мнение, что экспорт российской продукции в Китай даст развитию мясного скотоводства «новый импульс».

«Эта отрасль начала свое развитие 20 лет назад практически с нуля. И это особенно важно сейчас в текущих условиях», – сказала Абрамченко.

В январе Россельхознадзор сообщил, что два российских предприятия аттестованы КНР для поставок российской говядины в страну.