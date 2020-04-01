Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима для здоровых граждан.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае нарушения карантина гражданину будет грозить штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если действия гражданина повлекли неумышленное причинение вреда здоровью человека или смерть, но не содержат признаков преступления, сумма штрафа составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина. Накануне президент заявил, что в России усложняется ситуация с коронавирусом, а в мире она очень сложная.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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