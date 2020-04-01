Белоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавируса

Белоруссия запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ограничение будет действовать в течение трех месяцев, сообщается на сайте Совета министров Республики Беларусь.

Временный запрет на вывоз из страны введут на гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок.

Отмечается, что запрет распространяется также продукцию, ввезенную в страну для реэкспорта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о коронавирусе, заявил, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

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