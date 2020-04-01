Актер Константин Доронин найден мертвым в Москве

В Москве в квартире в Академическом районе найдено тело 84-летнего актера Константина Доронина, он уже похоронен, сообщили СМИ.

Его жена Клара Иосифовна сообщила, что в последнее время актер много болел, пережил инсульт. Кроме того, ему поставили диагноз «онкология». Похороны Доронина уже состоялись, сообщает «Комсомольская правда».

Доронин в 1958 году окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина. В начале 1960-х он попал в труппу Театра на Таганке.

В кино он стал известен после роли в фильме «Флаги на башнях».

Работал на Всесоюзном радио, готовил трансляции с Красной площади, Олимпиады 1980 года, фестиваля молодежи 1985 года в Москве. Был постоянным режиссером программ «Красный. Желтый. Зеленый», «По странам и континентам».