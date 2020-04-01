Врачи выступили против особых правил самоизоляции для семей с детьми

Взгляд
1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
Разделы

Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Бремя белого человека многим не по плечу

Алексей Алешковский, сценарист
Политическая мораль всегда готтентотская; человек частный тоже может ее исповедовать, но тогда ему не следует прикидываться носителем морали христианской. Трусы и крестик тоже познаются в сравнении. Подробности...

Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в России стало поводом для пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России выявлено 440 новых случаев коронавируса
              Власти Москвы тестируют «Социальный мониторинг» горожанЖителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусеСамолет Минобороны с медицинской помощью вылетел в СШАСША заявили о «продуктивных переговорах» с Россией по нефти
              На Крымском мосту появится антивирусный блокпостВсех прибывших в Россию поручено изолировать на 14 днейВ стратегическом резерве США почти закончились маски и респираторыГазпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»
              В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом и хроническими заболеваниямиВОЗ объяснила отсутствие статистики о выздоровевших от COVID-19На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавирусаДоллар поднялся выше 79 рублей

              Главная тема


              Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

              без вируса и стресса


              Психоаналитик рассказала, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

              борьба с коронавирусом


              Трамп предупредил американцев о «мучительных» неделях

              мягкая зима


              Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              Информационная война


              Александр Малькевич: Википедия – оружие Третьей мировой войны

              Модель ситуации


              Леонид Григорьев: На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

              Выборы под угрозой


              Артём Бузила: Эпидемия отменяет демократию

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Врачи выступили против особых правил самоизоляции для семей с детьми

              1 апреля 2020, 11:02

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Российские врачи оценили просьбы московских родителей ввести послабления для семей с маленькими детьми и разрешить им прогулки на свежем воздухе на фоне введенного в столице режима самоизоляции.

              Главный внештатный специалист Росздравнадзора, завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Пирогова Борис Блохин в комментарии «Ридусу» отметил, что проблему доступа детей к свежему воздуху вполне можно решить и в рамках самоизоляции.

              Блохин посоветовал аккуратно проветривать комнаты, избегая сквозняка. «Прогулки в нынешних условиях я абсолютно не поддерживаю», – подчеркнул специалист.

              На ваш взгляд

               
              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?




              Обсуждение: 17 комментариев

              Педиатра поддержал и главный инфекционист Москвы Николай Малышев. «Самоизоляцию надо продолжать в том виде, в каком установлен режим, иначе это все потеряет смысл», – подчеркнул он.

              Накануне сообщалось, что дети составляют 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

              За минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

              По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............