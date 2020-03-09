Волонтеры по всему миру поздравили женщин с 8 марта

Волонтеры 8 марта во всех регионах России и многих странах мира поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем в рамках акции «Вам, любимые» («MakeHerSmile»), которая проводится на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков планеты.

Мужчины 8 марта традиционно поздравляют женщин. Добровольцы из разных точек мира присоединились к поздравлениям не словами, а поступками: мужчины подарили цветы незнакомым девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Так, например, волонтеры из Смоленска не только вручили цветы, но и устроили мастер-класс по визажу и парикмахерскому искусству в местном доме ветеранов. Добровольцы сферы здравоохранения из всех регионов России поздравили сотрудников и пациентов медицинских образовательных учреждений и организаций, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек.

В Москве на станции метро Фрунзенская жительниц и гостей столицы вместе с добровольцами поздравил актер театра и кино Вячеслав Манучаров. В поздравлениях также приняли участие актеры МХТ Дмитрий Дюжев, Михаил Трухин и Станислав Дужников – они вручали цветы в Камергерском переулке.

В Болгарии волонтеры поздравили женщин в социальных учреждениях и домах престарелых, а также лично посетили женщин-блокадниц. В США добровольцы поздравили студенток в кампусах университетов, а в Великобритании на главной площади столицы волонтеры подарили цветы туристкам и жительницам города.

Кроме того, волонтеры рассказывали всем желающим об онлайн акции, призывая мужчин к ней присоединиться. Для участия необходимо было выложить в Instagram поздравления с Международным женским днем с хештегом #ВамЛюбимые или #MakeHerSmile для зарубежных участников, а самые интересные посты размещались на официальном сайте акции.

Ранее звезды кино и телевидения устроили в соцсетях флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню, опубликовав на своих страницах ролик «Мужчина всегда должен оставаться мужчиной».