У побережья Калифорнии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 86 км к западу от не включенной в округ Гумбольдт территории Петролия, очаг залегал на глубине 2,2 км, передает ТАСС.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Напомним, в июле прошлого года в Калифорнии произошло сильное землетрясение, после которого на юге штата объявили режим ЧС. В результате подземных толчков на поверхности образовался видимый из космоса разлом.

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