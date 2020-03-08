Сябитова призвала бить ремнем гражданских жен

Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.

По ее словам, в случае, если родители не могут объяснить негативные аспекты подобных отношений, то им стоит применить физическую силу и «объяснять по-плохому».

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?» – заявила Сябитова в комментарии «Говорит Москва».

Телеведущая добавила, что подобная форма отношений «вредит, как правило, женщине».

На ваш взгляд Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе? Да, безусловно

Да, но только до появления детей

Да, но не больше года (для проверки чувств)

Нет, это ненормально



Ранее протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.