В этом году Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили организаторы соревнований.

С 20 по 22 марта пройдет второй этап чемпионата «Формулы-1». После консультаций с международными партнерами и рабочей группой по здравоохранению властями Бахрейна было принято решение в этом году провести Гран-при Бахрейна без зрителей, только с участием гонщиков, передает РИА «Новости».

«Как страна, принимающая Гран-при, мы несем ответственность за болельщиков и посетителей гонки. Учитывая глобальное распространение коронавируса, было бы неправильно сейчас проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов со всего мира находятся в непосредственной близости друг от друга. Но чтобы гарантировать, что спорт и его болельщики не пострадают, гоночный уик-энд пройдет по расписанию, но будет транслироваться только по телевидению», – говорится в заявлении.

По официальным данным, в настоящее время в Бахрейне зафиксированы 49 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, скорость распространения нового коронавируса COVID-19 вносит коррективы в проведение массовых мероприятий по всему миру. Так, президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию и вернулся домой из-за первого случая коронавируса, диагностированного в республике. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит публичные выступления, несмотря на случай заражения одного из участников конференции республиканцев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД