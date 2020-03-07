Китай выделил 20 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

|
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
|
7 марта, суббота | Последнее обновление — 21:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил ввести уголовную ответственность за осквернение памятников воинам
Разделы
Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков
Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая
Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке
Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Цена на нефть как замена демократии
Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Российские журналисты стали мишенью
Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...
Около 2024 года в России что-то изменится
Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
Обсуждение: 8 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook