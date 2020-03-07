Импорт нефти в Китай за январь и февраль вырос более чем на 5%

Китай в январе и феврале 2020 года закупил за границей 86 млн тонн нефти, что на 5,2% превышает объем импорта данного энергоносителя за аналогичный период годом ранее, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным властей КНР, в денежном выражении импорт нефти в Китай за январь и февраль 2020 года превысил 42,1 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 14,7%. В то же время физический и стоимостный объем ввезенных в КНР продуктов нефтепереработки заметно сократился – на 13,6% и 4,1%, до 4,9 млн тонн и 2,9 млрд долларов соответственно, передает ТАСС..

Объем закупленного Китаем природного газа за два месяца 2020 года вырос на 2,8%, до 17,8 млн тонн. В стоимостном выражении он при этом уменьшился на 16%, до 7 млрд долларов.

Согласно статистике, в 2019 году импорт нефти в Китай вырос на 9,5%, составив 506 млн тонн, закупки природного газа страны выросли на 6,9%, до 96,56 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2019 года «Транснефть» досрочно вывела систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на полную мощность.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему российская нефть уходит из Европы в Китай.

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