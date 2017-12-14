Почему российская нефть уходит из Европы в Китай

Взгляд
3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
Разделы

Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
Перейти а раздел…

Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
Перейти а раздел…

У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
Перейти а раздел…

С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МОК заставил Украину отменить антироссийское решение
          Очевидцы рассказали, как летчики пытались спасти падающий Су-30Предотвращено сближение плавучей АЭС «Академик Ломоносов» с «антиядерным» судномГлава комитета Госдумы по обороне объяснил крушение Су-30 в СирииЛатвия «срочно тушит пожар» в борьбе с «кремлевской пропагандой»
          В Минфине рассказали о планах ввести новый налогЛитва узаконила «нерусское» название ГрузииБолгарский политик призвал к выходу страны из НАТОВласти Германии отправили спецназ в лагерь для беженцев
          Появился проект новой российской БМП для морской пехотыАмериканские летчики были обстреляны лазером с китайской военной базыСтало известно о побегах Джигарханяна из больницыМолдавского экс-министра заставили извиниться за оскорбление русских

          противостояние с лондоном


          Стала известна тактика, которую Британия будет использовать для давления на Россию

          «место преступления»


          У Маккейна возникла идея, как отомстить России за «вмешательство в выборы»

          старые запасы


          В Чехии рассказали о крупных поставках вооружений Украине

          отношения с Западом


          Стало известно о скором назначении Кудрина на «важный пост»

          ключи шифрования


          В России могут заблокировать еще один мессенджер

          громкие разоблачения


          Что стоит за секс-скандалом вокруг главной литературной премии мира

          «просто невозможно сравнить»


          Порошенко показал, чем кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО

          подарок олимпийской чемпионке


          В Японии показали акита-ину Алины Загитовой

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Почему российская нефть уходит из Европы в Китай

          Маржа при продаже российской нефти в Китай выше, чем в Европу   3 мая 2018, 19:50
          Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Количество российской нефти, поставляемой в Европу, падает – тогда как поставки в Китай растут. Западные аналитики утверждают, что это прямо связано с политическим противостоянием России и Запада. Однако есть и другая версия – и политика в данном случае, похоже, имеет не слишком большое значение.

          В течение первых пяти месяцев 2018 года через порты Балтийского и Черного морей в Европу будет поставлено, по экспертным оценкам, на 19% меньше российской нефти, чем за тот же период 2017 года. Соответствующие подсчеты сделали эксперты агентства «Блумберг». В то же время поставки нефти в Китай из России выросли на 43% за первые три месяца 2018 года, объем поставок составил 750 тыс. баррелей сутки, сообщила Транснефть.

          Если тенденция продолжится, Москву на европейском рынке, по всей видимости, заменят страны Ближнего Востока и США, считают эксперты «Блумберга». Тем временем Россия еще три года назад потеснила Саудовскую Аварию и Анголу в Китае и стала лидером по экспорту нефти в эту страну. Исторический максимум был достигнут в 2016 году, когда Россия поставила в Китай более 1 млн баррелей в сутки.

          Таким образом, эксперты считают, что идет перекраивание мирового нефтяного рынка, передел влияния. Аналитики полагают, что причины стоит искать в мировой политике – видимо, в частности, в обострении отношений между Россией и Западом. И первыми от происходящего пострадают морские перевозчики и российские порты, считают они. Так ли это на самом деле?

          Вряд ли можно утверждать всерьез, что Россия оставляет Европу и переориентируется исключительно на Восток. Европа по-прежнему покупает у России больше нефти, чем любой другой регион: 1,86 млн баррелей в день. Хотя тенденция увеличения поставок нефти на азиатские рынки налицо и существует уже не первый год.

          «Часть нефти действительно уходит в Азию именно с европейского рынка, прежде всего, с нефтепровода «Дружба». Но здесь дело даже не в развороте на восток из-за политической ситуации, а в экономике проектов»,

          – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При продаже нефти в Азию российские компании получают больше прибыли, чем при экспорте ее в Европу.

          Как это происходит?

          «Если добываешь нефть в Западной Сибири, то закачиваешь в трубу малосернистую нефть марки Siberian Light. Но когда она идет в Европу, например через Белоруссию, то смешивается с поволжской высокосернистой нефтью, и на выходе получается нефть марки Urals со средней сернистостью. В итоге на выходе продаете нефть по меньшей цене, чем если бы продавали нефть марки Siberian Light. Если же вы закачиваете эту нефть из Западной Сибири в нефтепровод ВСТО, то на выходе получаете ту же самую малосернистую нефть Siberian Light и продаете ее с премией к рынку. Поэтому российским компаниям выгодней качать на восточное направление. Отсюда и наблюдается такая острая конкуренция за доступ к ВСТО», – объясняет Юшков. 

          Столь резкий рост поставок нефти в восточном направлении в этом году объясняется расширением с нового года пропускной способности нефтепровода ВСТО – с 15 до 30 млн тонн в год. Это главный канал поставок российской нефти в Китай. Также поставки идут по другим направлениям – через Казахстан качается порядка 10 млн тонн нефти. «Кроме того, компании докачивают нефть по ВСТО до Находки, там заправляют танкеры и поставляют в Азию, в том числе в Китай. Плюс часть нефти с Сахалина также идет в Китай», – добавляет эксперт.

          В планах дальнейшее расширение мощностей восточного нефтепровода. По данным Транснефти, в 2019 году мощности ВСТО вырастут до 50 млн тонн в год, в 2020 году – до 80 млн тонн. В направлении Европы мощности тоже расширялись, но менее масштабно. Так, Транснефть увеличила транспортировку топлива в порт Приморск с 8 до 15 млн тонн (проект «Север»), а также увеличила транспортировку топлива с Волгоградского ПНЗ в порт Новороссийска на 6 млн тонн (проект «Юг»). Однако в Европу Россия старается наращивать поставки нефтепродуктов, а не сырой нефти.

          «На европейском направлении меньше маржа, сложности с административным регулированием, выше политические риски. Вкладывать средства в расширение мощностей портов и трубопроводов рискованно – а вдруг окажется, что объемы не востребованы или цена на нефть упала. Поэтому европейский рынок нефти на ближайшие годы, на мой взгляд, будет менее приоритетным», – говорит Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». В Азии же рост потребления углеводородов растет, и на нем российские компании зарабатывают больше.

          Угрозы вытеснения России с европейского рынка американской или ближневосточной нефтью пока сильно преувеличены. «С рынком нефти все куда легче, чем с рынком газа, где наблюдается жесточайшая конкуренция. Рынок нефти глобален, поэтому никакой угрозы, что мы вытесним кого-то в Азии, а он придет в Европу и вытеснит там нас, нет. У нас нет проблем с продажей нефти, у нас проблемы с добычей нефти. Сколько мы будет добывать, столько у нас нефти и купят», – говорит Игорь Юшков. А если еще Иран вновь попадет под санкции и станет меньше добывать, то ему придется снять определенные объемы экспорта с Китая. Поэтому позиции России на азиатских рынках довольно сильные.

          «Не думаю, что есть большая опасность для России из-за экспорта нефти из США в Европу. Чем больше американцы экспортируют, тем больше они импортируют. Они не могут себя обеспечить нефтью. Если бы американцы добывали нефти столько, сколько им нужно, и еще сверх этого, и стали бы нетто-экспортерами, тогда это действительно было бы для России угрозой. А сейчас конкуренции нет», – говорит собеседник.

          Логика американских производителей исключительно экономическая: куда выгодней поставить нефть – на внутренний или на внешний рынок – туда они ее и поставляют. Дело в том, что США экспортируют более дорогую высококачественную нефть и получают за нее хорошие деньги, а импортируют, как правило, более дешевую низкокачественную нефть, потому что их НПЗ могут перерабатывать даже тяжелую нефть. Везти танкерами нефть в Азию или в Европу – большой разницы в цене нет.

          Утверждение западной прессы о том, что российские порты Балтийского и Черного морей серьезно пострадают от такого передела нефтяного рынка, российский эксперт также отвергает.

          «Наоборот, скорее трубопроводы на европейском направлении могут потерять в объеме. Объемы поставок по трубе «Дружба» ежегодно сокращаются», – говорит эксперт ФНЭБ.

          О недозагруженности еще советской трубы говорит предложение Транснефти пустить по трубе в реверсном режиме белорусские нефтепродукты (из российской нефти) обратно в Россию до Ярославля, откуда по действующим трубам отправлять в Усть-Лугу и дальше в Европу. Эта идея прорабатывается в рамках желания России, чтобы белорусы отказались гнать нефтепродукты через порты Прибалтики, и загружали российские порты.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............