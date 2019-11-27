«Транснефть» вывела систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на полную мощность

«Транснефть» раньше срока вывела объекты трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на максимальную проектную мощность.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Александр Новак и президент «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

Объем поставок по первой очереди ВСТО-1 составит 80 млн тонн в год, по ВСТО-2 – 50 млн тонн нефти ежегодно.

Первоначально планировалось вывести ВСТО на полную мощность в 2030 году.