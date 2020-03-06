На реализацию нацпроектов в Приангарье выделили 81 млрд рублей

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6 марта, пятница | Последнее обновление — 12:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МИД раскритиковал Нидерланды за давление на суд по делу MH17
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Российские журналисты стали мишенью
Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...
Около 2024 года в России что-то изменится
Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...
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В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
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Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
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