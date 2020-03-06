Родственника Шакро Молодого отдали под суд за стрельбу на автомойке в Москве

Прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение в отношении криминального авторитета, выстрелившего в администратора автомойки, рассказала пресс-секретарь надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокурор Москвы Денис Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Тбилиси. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», «Незаконное приобретение хранение перевозка ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Занятие высшего положения в преступной иерархии», – передает РИА «Новости» слова Нефедовой.

Речь идет о криминальном авторитете Шалве Озманове (Куся), пояснил источник в правоохранительных органах. По данным РБК, Куся –родственник Захария Калашова (Шакро Молодого), в 2018 году получившего почти 10 лет колонии.

По версии следствия, в августе 2014 года Озманов на автомойке на Полярной улице выстрелил из самодельного оружия ранил администратора в ногу, что впоследствии повлекло тяжкий вред здоровью.

«Установлено, что обвиняемый имеет уголовный статус так называемого вора в законе, обязывающий, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям», – уточнила Нефедова.

По ее словам, сфера криминального влияния обвиняемого распространялась на территории Московского региона и Краснодарского края.

Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.