США сочли Россию и Китай вызовами будущего

Россия и Китай являются вызовами будущего для США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он призвал не допускать неправильной интерпретации действий США – не следует считать, что США «каким-то образом выводят» войска «в общемировом масштабе». Реализуется американская Стратегия национальной обороны, которая предписывает «вернуть войска на родину, чтобы произвести их переподготовку и переоснащение, подготовить к конкуренции великих держав». Не исключено, что силы США перебросят «в регионы Индийского и Тихого океанов».

Как заявил Эспер, США проводят в Европе самые крупные за 25 лет военные учения Defender, желая продемонстрировать России, что США «привержены Европе, привержены НАТО и будем сдерживать плохое поведение». По его словам, «это является отличной демонстрацией приверженности поддержанию международного порядка, основанного на правилах», передает ТАСС.