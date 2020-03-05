МИД выразил озабоченность из-за испытаний США противоракеты SM-3 Block IIA

Москва озабочена планами США в области ПРО, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отметив, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA США начинают отработку своей системы по прямому сдерживанию России.

«Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО», – заявил Рябков в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что «в эту канву вплетаются предстоящие испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA» по цели, которая является эквивалентом межконтинентальной баллистической ракеты.

«Такие ракеты есть в распоряжении горстки государств. Соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания», – пояснил Рябков.

Он отметил, что Москва надеется сдержать США от опрометчивых шагов в сфере контроля над вооружениями.

«Фактически мы имеем классическую схему нарастания напряженности и военного противостояния по логике наращивания вооружений. Я не хочу сказать – гонки вооружений, но наращивания вооружений и их технических возможностей. Мы все же надеемся, что получится удержать американцев от дальнейших опрометчивых шагов», – сказал он.

Рябков, тем не менее, выразил мнение, что есть все «предпосылки для слома системы контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере», что противоречит заявлениям Вашингтона.

«Военно-технический ответ, безусловно, будет найден. В этом нет никаких сомнений. А политико-дипломатический ответ уже сформулирован, и мы не ослабим усилий по продвижению нашей логики, нашего объяснения того, почему происходящее в сфере военного строительства, включая развитие системы противоракетной обороны США, является глубоко дестабилизирующим шагом и фактором, негативно влияющим на глобальную стабильность», – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что США ведут себя безответственно и неприемлемо, допуская сценарии победы в случае потенциального обмена ядерными ударами с Россией.

«Наоборот, применение ядерного оружия в любом, что называется, количестве и любой мощности – это открытие врат ада. Дальнейший сценарий с трудом поддается просчету и моделированию, и уж в любом случае после подобного рода шага ожидать, что все сойдет на нет и одна из сторон, применивших такое средство, выйдет победителем из этой ситуации, ну по меньшей мере безответственно», – подчеркнул он.

По словам замглавы МИД, Россия и партнеры по СБ ООН работают над заявлением о недопустимости ядерной войны.

В сентябре США заявили, что в 20202 году проведут испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA, на которых в качестве цели будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).