Теплая зима в России резко снизила число смертей от алкоголя

В январе от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек, это почти на 37,3% меньше, чем в январе 2019 года, сообщает Центр разработки национальной алкогольной политики. Эксперты связывают это с теплой зимой.

Эксперты Национального союза защиты прав потребителей считают, что причиной снижения смертей от отравления алкоголя стала аномально теплая зима, которая снизила алкогольную нагрузку на здоровье, передает «Интерфакс».

От отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями умерли 153 человека. Это на 46,1% меньше, чем годом ранее. Речь идет о случаях, где нельзя утверждать, была ли смерть несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства.

В январе никто не умер от отравления алкоголем в Белгородской, Мурманской областях, Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне, на Чукотке.

Между тем, в январе произошла трагедия в Омской области, где пять человек погибли от отравления техническим спиртом, который продавался под видом алкоголя.

В прошлом году в Росалкогольрегулировании сообщили, что около трети потребляемого россиянами алкоголя составляет незарегистрированная продукция – самогон, контрафакт, суррогаты.